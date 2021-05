 Juliette Freire ultrapassa Sabrina Sato e se torna a ex-BBB mais seguida

A advogada e maquiadora Juliette Freire, vencedora do BBB21, bateu o recorde de Sabrina Sato e é a ex-BBB mais seguida de todos os tempos no Instagram.

A paraibana alcançou, nesta quarta-feira (26), a marca de 29.789.177 seguidores, ultrapassando por pouco a ex-detentora do título nacional, a apresentadora Sabrina Sato, que possui 29.789.091.

A popularidade da vencedora do BBB21 se deu de forma muito rápida: ela entrou na casa com cerca de 3 mil seguidores e saiu com mais de 23 milhões, um feito inédito na história ro reality.

Mesmo depois da vitória, ela continuou crescendo e, em menos de um mês, está prestes a chegar a 30 milhões de seguidores.



ABERTA PARA A AMIZADE

Em entrevista ao jornalista Hugo Gloss, a vencedora afirmou que se decepcionou com Gil do Vigor, por causa de alguns acontecimentos no ao longo do BBB21, porém, realçou dizendo que ainda precisa rever momentos da casa para entender o que o brother disse pelas suas costas.

Entretanto, a advogada não nega o carinho pelo economista: "Tenho um carinho muito grande pelo Gil, pela nossa identificação cultural, por todas as afinidades, por tudo. Eu sei que ele disse coisas que me machucaram. Lá dentro vi algumas, aqui fora eu soube de outras."