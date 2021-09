Juliette lança seu primeiro EP e já está entre os grandes 'hits' do momento

A grande ganhadora do Big Brother Brasil finalmente se lançou no mundo musical. A cantora Juliette Freire produziu seis canções inéditas que estrearam às 21h desta quinta-feira (02), em todas as plataformas. Nas redes sociais, ela comemorou o lançamento.



"Saiu!!! E eu não consigo explicar tudo que estou sentindo... frio na barriga, felicidade, euforia, medo, paz, gratidão... muita gratidão... Pela música, pela vida e por vocês. Esses são apenas os primeiros passos dessa nova trajetória e o meu único pedido é que essas músicas toquem vocês como fazem comigo. Obrigada e ouçam o #EPJuliette!".



O post de celebração ganhou comentários de diveros artistas, como a madrinha Anitta, que assina a produção, além de Ivete Sangalo. "Arrase! Deus contigo e todos os anjos lhe conduzindo", escreveu a baiana. Já Anitta comemorou as marcas já alcançadas pelo trabalho: "Top 1 ao 6 jáááá".

O projeto é a primeira experiência profissional de Juliette na área e já está entre os mais ouvidos do Brasil no Spotify e 1º lugar do iTunes Brasil, além de duas músicas mais ouvidas do mundo no LAST FM.. As músicas foram gravadas entre as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa e Recife.

“A música traduz sentimentos e dá sentido à vida. É a fala da alma. A música é uma forma poética de traduzir essa magia que é o ser humano. Eu sou louca por música e agora estou tendo o tempo e a oportunidade para me dedicar a esse sonho e eu fico grata demais”, diz Juliette.

Com a gravação da Rodamoinho Records e distribuição da Virgin Music Brasil, o EP “Juliette” contou com apoio de produção e composição de Umberto Tavares, Rafinha RSQ e Anitta, além dos conterrâneos e amigos da artista, Juzé, Dann Costara e Toim do Gado.

“Foi um trabalho muito diferente do que eu já tinha feito (produzir esse projeto). Fizemos uma colaboração de artistas que estavam longe uns dos outros - em Miami, Salvador, João Pessoa e Rio de Janeiro, por exemplo. A sintonia e a vontade de todos de fazer um trabalho verdadeiro foi o que deu sentido e forma para esse EP”, conta Juzé, também paraibano e grande Juliette.

A artista ainda irá lançar um videoclipe da segunda faixa do seu EP, “Diferença Mara”. O vídeo com direção de Giovanni Bianco será lançado às 12h do dia 6 de setembro, no canal oficial de YouTube de Juliette.