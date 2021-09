Juliette muda capa de EP na véspera do lançamento

A vencedora do BBB21, Juliette Freire resolveu mudar a capa do EP que lança às 21h desta quinta (2), com seis músicas inéditas. Na manhã da quarta (1º) uma outra capa havia sido apresentada nas redes sociais da artista.

Compare as três capas:

A questão é a primeira capa do EP Juliette provocou comparações nas redes sociais com capa de single de Pabllo Vittar, Indestrutível (2018), de arte similar.

No EP, a advogada e maquiadora a artista canta as músicas Bença, Diferença mara, Doce, Sei lá, Benzim e Vixe que gostoso. Compositores paraibanos, Dann Costara e Zé Neto são os autores de Bença e Diferença mara. Já Doce traz as assinaturas de Anitta, Mãozinha e Umberto Tavares.