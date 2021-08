Juliette participará de júri da Super Dança dos Famosos, afirma site

Nesta segunda-feira (2), o site “Observatório da TV” afirmou com exclusividade que Juliette Freire, a vencedora do BBB21, fará parte do júri artístico da Super Dança dos Famosos, que ocorre aos domingos e é comandada por Tiago Leifert, após a saída de Faustão da emissora.

De acordo com as informações obtidas pelo site, Juliette participará do programa de 15 de agosto, que gravará no dia 13! Vale ressaltar que a paraibana não encontra com Leifert desde que saiu campeã da casa mais vigiada do país.

Dandara Mariana, Viviane Araújo, Paolla Oliveira, Felipe Simas, Marcello Melo Jr., Maria Joana, Thiago Abravanel, Sophia Abrahão e Lucy Ramos estão na semifinal da Super Dança dos Famoso, que acontece a partir deste domingo (8).