Juliette passa temporada na casa de Anitta no Rio: 'Tô poderosa!'

A campeã do BB21 Juliette está passando temporada no Rio de Janeiro com sua mãe, dona Fátima. A novidade nem é essa, mas que elas estão morando na casa da cantora Anitta! A notícia foi compartilhada pela própria Juliette no Instagram.

"Estou sabendo que vocês estão com saudades de mim, mas eu estou tendo que dar atenção para mainha, que está manhosa... Tive reuniões, estou muito chique! Tô empresária, poderosa e milionária. "Pronto, meu povo! Tô na correria, mas tô aqui! Obrigada pela acolhida nessa casa linda, de uma família que também é da Paraíba e torce por mim e pelos meus. Sim, eu tô na casa de @anitta (mas ela não tá aqui!). Zerei a vida!", brincou Juliette.

"Estou de alma lava e vou rasgar uma novidade. A saúde da minha mãe sempre foi a minha maior preocupação. E eu queria dizer que ela foi extremante acolhida aqui no Rio de Janeiro, assim como os meus amigos e toda a minha equipe também."

"Eu tive muito carinho do mundo, de pessoas que se apaixonaram por mim e que me ofereceram a mão. Me convidaram para ficar aqui, quietinhos e testadinhos. Zerei a vida!" , explicou Juliette ao mostrar que está hospedada na casa da cantora carioca, no Rio de Janeiro.

Anitta está passando temporada nos Estados Unidos, onde lança carreira internacional e realiza uma série de show promocionais para lançar o single Girl From Rio. Recentemente, ela ganhou prêmio no Latin American Music Awards 2021 e se apresentou no placo do maior evento de música latina.

Aliás, a cantora fez um único pedido para Juliette:

Anitta está em sua mansão em Miami, nos EUA, enquanto investe na carreira internacional, especialmente depois do lançamento de Girl From Rio. O imóvel, que foi comprado em 2020, está avaliado em quase R$ 8 milhões.

