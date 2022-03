Juliette reforça pedido de fãs de Pokémon por tradução de jogo: 'Uma safadeza'

Juliette abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram nesta quarta-feira (2) e, em meio às mensagens recebidas, um pedido. O fã suplicou que a ex-BBB chamasse atenção para a falta de tradução para português nos jogos de Pokémon.

"Realmente acho um absurdo, eu nem sabia disso", concordou ela, destacando que não sabe falar inglês e que o conteúdo poderia ser divulgado em "qualquer idioma". "Isso é uma safadeza. Com quem eu falo?", brincou.

Nas redes sociais, usuários dos games usam a hashtag #PokémonPTBR para mostrar a insatisfação.

Em outras perguntas, ela responde sobre procedimentos estéticos que fez até agora. "Fiz troca de prótese de mama, mastopexia e lipoaspiração em algumas áreas para aproveitar a anestesia. A mastopexia consiste em retirar o excesso de pele e musculatura que estão caídos.

“Há oito anos, tirei o excesso de pele, fiz a masto e coloquei uma prótese de 250 ml. Como eu tinha emagrecido muito, eu era gordinha, emagreci, sobrou muita pele, enfim. Dessa vez, eu tive umas aderências da prótese, já era antiga, tirei essas aderências, fiz masto novamente, porque a prótese já tinha cedido, e diminuí. Estou com 225 ml se não me engano. Diminuí um pouco, mas tirei muita gordura”, começou a campeã do “BBB 21”.

“Eu fiz troca de prótese de mama, mastopexia e fiz lipo em algumas áreas, culote, uma coisa ou outra para aproveitar a anestesia. Já estava lá, eu disse: ‘faça o que o senhor acha que deve fazer, doutor’. O foco principal era a mama, porque era a segunda cirurgia, era uma cirurgia mais delicada, tinha aderência, para eu não ficar muito tempo anestesiada. E aí quando estava ok, ele limpou algumas áreas que ele achou necessárias, mas nada de mais”, finalizou ela.