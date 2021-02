Juliette reúne brothers pra conversar e é chamada de arrogante por Viih Tube

Após a eliminação de Kerline, a primeira do BBB 21, Juliette resolveu reunir os brothers para uma conversa na área externa na casa mais vigiada do Brasil. "Quem quiser escutar tô aqui".

A maioria dos participantes topou ouvir a advogada. Juliette disse que as pessoas a evitam, que não acreditam na sua verdade. "Vocês estão com medo de mim, porque sou diferente", analisou a paraibana.

Viih Tube, que era bem próxima de Juliette nos primeiros dias de confinamento, se irrita e volta a falar que está decepcionada com ela. "A gente não é obrigada a aguentar sua arrogância", disparou.

Juliette continua falando como estava se sentindo e desabafou:

"Meu jogo é a verdade e pela última vez estou me justificando aqui em público (...) Uma experiência que eu posso dizer é que eu senti na minha pele as pessoas ironizando na minha cara, debochando, achando que eu tava mentindo, mangando, tirando onda do meu sotaque, me imitando", disse.

Projota se manifestou perguntando quem fez isso, mas a advogada disse que tinha medo de falar, de não lembrar direito.