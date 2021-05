Juliette revela que vai pagar cirurgia da mãe com o prêmio do BBB21

Ainda muito emocionada logo após deixar a casa do BBB21, Juliette, a campeã da edição falou especialmente sobre sua mãe, dona Fátima. Afinal, a vitória da advogada e maquiadora acontece justamente na semana do Dia das Mães. Juliette pretende usar parte do prêmio de R$ 1,5 milhão para cuidar da saúde de sua 'mainha', que tem um problema no coração.

"Eu vou dar a ela o que eu não pude dar para a minha irmã. A minha irmã morreu num hospital público, e ela não teve escolha, e a minha mãe agora vai ter. Se ela quiser operar no melhor hospital, com os melhores médicos, ela vai escolher. Se ela não quiser, eu vou respeitar", revelou a campeã do BBB21.

E completou:

"Eu vou dar conforto. Eu vou retribuir tudo o que ela fez por mim. Ela nunca mais vai chorar por outras coisas. Ela vai chorar de felicidade e de orgulho".

Juliette e a mãe, dona Fátima (reprodução Instagram)

A primeira coisa que Juliette pretende fazer com o dinheiro que faturou no BBB21 é realmente a cirurgia da mãe e, na sequência, é cuidar dos irmãos. Ela explicou a condição de Dona Fátima: "Ela tem um 'buraquinho' no coração. Ela teve um AVC porque precisava fechar... e teve a pandemia, e ela não pode. Mas, se ela quiser... Porque é uma opção".

E para deixar a gente com o coração ainda mais quentinho, Juliette fez uma declaração pra lá de especial para a mãe: