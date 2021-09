Juliette se justifica com fãs após evitar aglomeração no aeroporto de Salvador

A cantora Juliette Freire desembarcou no inicio da tarde desta terça-feira (28), em Salvador. Por aqui, a campeã do BBB 21 gravará o programa Música Boa ao Vivo com Ivete Sangalo.

Ao chegar na capital baiana, a paraibana se surpreendeu com a aglomeração de fãs que a aguardavam e se justificou no Twitter por não ter ficado mais tempo com os admiradores.

"Meu amores, eu queria muito abraçá-los hoje, mas não posso ser irresponsável com a saúde de vocês. Tinha muita gente. Tô com o coração partido", escreveu.

Juliette contou ainda que passará alguns dias em Salvador e pediu que os fãs andem em grupos menores.