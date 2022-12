Juliette se sente culpada por ter dinheiro e sucesso: 'Trato na terapia'

Lidar com a fama e o dinheiro nem sempre é fácil, e Juliette está tendo que lidar com essa questão. Em entrevista ao jornal Extra, a ex-BBB revelou que está recorrendo à terapia para ajudar.

"Faço terapia uma vez por semana e sessões extras quando estou muito estressada. Minha terapeuta costuma dizer que, pelas circunstâncias da vida, criei uma rigidez muito forte. É como se eu, para sobreviver, me mantivesse dentro de um gesso metódico, preocupado, controlador. Preciso ser mais solta. Outra questão é a culpa pelo sucesso, por ter dinheiro. Preciso encontrar um equilíbrio para me manter onde estou, que é muito bom, mas não me machucar. E tratar o medo, ganhar mais coragem para cantar. Ainda fico nervosa", revelou ela na entrevista.

No entanto, ela reconhece que a ascensão financeira ajudou demais na sua vida e de sua família.

"Tenho quatro irmãos, um pai e uma mãe, seis sobrinhos. Agora sete, um está na barriga. E alguns amigos que eu considero como irmãos e entram nesse grupo de pessoas que ajudo. Esse núcleo ainda não está 100%. Dei moradia e plano de saúde para eles, educação para todos os meus sobrinhos... Não ia gastar milhares de reais num bem de luxo se eu tinha um tio que morava na rua. Dei uma casa pra ele. Não penso só em mim. As minhas necessidades estão mais do que satisfeitas, as dos meus parentes ainda não. Eu tenho muito, mas também enxergo a realidade de 90% dos brasileiros. Não posso me fingir de louca e achar que eu estou num conto de fadas. Eu sei de onde vim. Não tenho como me deslumbrar, não. Recebi um áudio da minha tia me pedindo uma passagem de ônibus pra ir ver a filha. Entende? Vivo uma vida muito confortável, mas sem exagero, sem ostentação. Mas o público vive aconselhando: 'Ficou rica, vai gastar esse dinheiro!'. Só que eu sei como é a vida real", disse ao Extra.