Juliette supera Neymar e é a brasileira com mais engajamento no país

Pouco mais de um mês após vencer o Big Brother Brasil21, Juliette Freire, 31, continua crescendo nas redes sociais. O perfil dela no Instagram se tornou o que mais dá engajamento no Brasil, superior ao do jogador Neymar, até então líder absoluto nessa parada. Na verdade, Juliette perde em engajamento apenas para Ariana Grande, Kylie Jenner e Cristiano Ronaldo. Ela está acima até mesmo das divas Taylor Swift e Beyoncé. Os dados são da plataforma Hype Auditor.

Engajamento é a forma de medir as interações de uma conta nas redes sociais, ou seja, o número de curtidas e comentários que as publicações no perfil conseguem gerar. Em número de seguidores, Juliette tem 30,5 milhões de fãs, e ainda segue atrás de Neymar, que soma 151 milhões de seguidores. Vale destacar que o jogador do PSG tem os comentários restritos apenas para amigos.

Além dela e do atacante, a influenciadora Virgínia Fonseca, o humorista Whindersson Nunes e a cantora Anitta são os outros perfis brasileiros que aparecem nas 20 primeiras posições do ranking de engajamento em 9º, 14º e 16º lugares, respectivamente.

No final de maio, Juliette ultrapassou Sabrina Sato e se tornou a ex-BBB mais seguida da história do reality no Instagram. Fenômeno nas redes sociais, a paraibana entrou no reality com cerca de 3 mil seguidores. Ao longo do programa, ela ganhou mais de 23 milhões de fãs e segue crescendo após o fim do programa no dia 4 de maio.

Em entrevista recente, ela afirmou que tem enfrentado crises de ansiedade e que a fama repentina a fez procurar por acompanhamento psicológico duas vezes por semana. "Comecei a ter problema de ansiedade no início da pandemia, mas não era algo patológico, a se tratar. Agora, está muito intenso, chego a me tremer toda. Tenho medo de tudo", afirmou a maquiadora.

RANKING DE INFLUENCIADORES NO BRASIL:

1º Ariana Grande

2º Kylie Jenner

3º Cristiano Ronaldo

4º Juliette

5º Neymar

6º Billie Eilish

7º Taylor Swift

8º Beyoncé

9º Virginia Fonseca

10º Kendall Jenner