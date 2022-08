Juliette terá música na trilha sonora de 'Mar do Sertão': 'só gratidão'

Juliette Freire revelou que conseguiu emplacar uma música na trilha sonora de Mar do Sertão, nova novela das 18h da TV Globo, que estreia na próxima segunda-feira, 22. A cantora e campeã do BBB 21 contou a novidade durante participação no programa Altas Horas do último sábado, 20. A canção será uma releitura de Deus me proteja (2018), de Chico César e Dominguinhos.

A artista celebrou ter uma música no folhetim que irá homenagear a cultura do Nordeste. "Essa é a novidade. Quem não sabia, essa música vai estar em Mar do Sertão, que vai estrear contando um pouco da nossa cultura, e eu estou muito orgulhosa. Tem noção, eu cantando essa música em uma novela? Só gratidão", disse a paraibana a Serginho Groisman. Essa é a primeira vez que uma música da cantora entra na trilha sonora de uma novela da emissora.

Durante sua participação no reality show, Juliette cantou por diversas vezes o hit de sucesso, que viralizou nas plataformas de áudio após a, até então, advogada e maquiadora entoar os versos do single na atração.

A revista norte-americana Billboard publicou suas previsões para a 23ª edição do Grammy Latino, a premiação mais importante da música no mundo, no início do mês. E o nome de Juliette Freire apareceu entre as dez apostas para disputar o prêmio da categoria Melhor Artista Revelação. Slabon Armado, Carin León, Blessd e Luis Figueroa foram citados, mas Juliette é a única representante brasileira na lista.

A lista oficial de indicados do Grammy Latino será divulgada pela Academia Latina de Gravação em 30 de setembro. O evento será realizado em 17 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos

Recentemente, a paraibana divulgou o álbum Caminho (Ao Vivo), registro do show de estreia de sua primeira turnê, Caminho, que passou por várias capitais do Brasil.