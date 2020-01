Julio Caldas apresenta show de blues em homenagem ao Senhor do Bonfim

Para o guitarrista Julio Caldas, os festejos ao Senhor do Bonfim já começaram em Salvador. Nesta terça (14), às 20h, ele apresenta o show Um Blues pra Bonfa em homenagem aos 275 anos da chegada da imagem devocional na capital baiana. A festa acontece no Largo em frente à Basílica do Senhor do Bonfim.

O artista vai se apresentar acompanhado dos músicos Daniel Neto na sanfona, Fábio Batanj no baixo e Eric Dutra na bateria. A música de Julio Caldas mistura elementos nordestinos com o blues, em um repertório com composições autorais e de artistas, como Led Zeppelin e Jimi Hendrix.

“As manifestações culturais sempre estiveram presentes na Festa do Bonfim e nos diversos espaços que integram o santuário. Fazer esse show para mim é a realização de um desejo antigo de referenciar o Senhor do Bonfim, reunindo músicos, amigos e familiares em torno dessa celebração”, explica o guitarrista.

O show antecipa a tradicional festa popular. Na quinta (16), acontece a Lavagem do Bonfim e, no domingo (19), comemora-se o dia festivo. Confira o vídeo do artista tocando o hino do Senhor do Bonfim:

Serviço:

O quê: Show Um Blues Pra Bonfa, com Julio Caldas

Onde: Largo do Bonfim (em frente à Basílica do Senhor do Bomfim)

Quando: 14 de Janeiro (terça-feira), às 20h

Preço: Gratuito.