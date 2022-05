Juma surta na mansão dos Novaes e é acudida pelo mordomo Zaquieu

Nos próximos capítulos de Pantanal, Jove (Jesuíta Barbosa) vai levar Juma (Alanis Guillen) para conhecer sua família no Rio. Como era imaginado, a ida para a cidade grande não vai fazer nada bem para a menina-onça, ainda mais com tantos carros, prédios e movimentações. Ela ficará incomodadíssima na mansão dos Novaes, como se estivesse de fato enjaulada.

Quando ela tenta fugir, o mordomo Zaquieu (Silvero Pereira) corre para acudir porque Jove está fora de casa.

"Se o patrãozinho voltar e te encontrar assim... Ele pode ficar bravo comigo!", dirá Zaquieu. "A senhorita não se incomodaria se eu ficasse por aqui... Te fazendo companhia, não é".

Depois que o casal volta para o Pantanal, Jove vai descobrir que o mistério por trás do Velho do Rio (Osmar Prado). Decidio a se entender com o pai, José leôncio (Marcos Palmeira), o rapaz resolve aprender a montar. Juma até tenta ensiná-lo, mas o medo de Jove será maior e ele não conseguirá aprender.

Desolado, ele será surpreendido pelo Velho do Rio, que irá consolá-lo e o chamará de neto, revelando, assim, sua verdadeira identidade: Joventino, pai de José Leôncio.