Juninho Paulista é o novo coordenador da seleção brasileira

Após conquistar o nono título da Copa América, com a vitória de 3x1 sobre o Peru, no último domingo (7), a Seleção já começa a tomar novos rumos. Apesar da confirmação da permanência de Tite, a comissão técnica terá uma mudança importante. O coordenador Edu Gaspar irá para o Arsenal e o seu substituto foi escolhido: Juninho Paulista.

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, confirmou a mudança logo após o jogo decisivo contra o Peru. Nesta segunda-feira (8) a entidade emitiu nota falando das mudanças.

“Edu construiu uma história dentro da CBF, ajudou a elaborar uma metodologia de trabalho e deixa o nome entre os vitoriosos. Faço questão de registrar nosso agradecimento. Juninho também representa o futebol brasileiro que levanta troféus. É um vencedor dentro e fora de campo, com uma sólida carreira como dirigente", disse Rogério Caboclo.

Pentacampeão mundial na temporada 2002, como jogador, Juninho estava ocupando o cargo de diretor de desenvolvimento na própria CBF. Antes, se desligou do Ituano, clube em qual foi gestor do futebol nos últimos 10 anos.

Uma das primeiras medidas de Juninho será participar da definição dos amistosos de outubro e novembro. Em setembro, Edu Gaspar já havia deixado acordos para a Seleção Brasileira enfrentar a Colômbia, dia 6, em Miami, e o Peru, dia 10, em Los Angeles.

Outros dois nomes não mais fazem parte da comissão técnica de Tite. O auxiliar Sylvinho aceitou proposta para treinar o Lyon, da França, e o analista de desempenho Fernando Lázaro irá junto.

Os substitutos serão escolhidos pelo próprio Tite, segundo fala de Rogério Caboclo. “Tite tem autonomia. Ele o responsável pela montagem e os nomes indicados vão ser acolhidos pela CBF”.

O posto de coordenador pertencia a Edu Gaspar desde o dia 20 de junho de 2016. Com ele, a Seleção Brasileira disputou 42 jogos, sendo 33 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, com 84,13% de aproveitamento.

"Fiz parte de uma equipe de trabalho espetacular e acho que não existiria melhor nome para estar neste cargo, nesse momento, do que o Juninho Paulista", avaliou Edu.



Juninho fará sua estreia como coordenador da seleção já na próxima série de amistosos do Brasil. A equipe do técnico Tite enfrenta Colômbia e Peru nos dias 6 e 10 de setembro. As duas partidas acontecem nos Estados Unidos.