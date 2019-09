Juninho pede Bahia ligado para somar pontos contra o Corinthians

Um dos pilares da campanha do Bahia no Brasileirão é a defesa. Dos 19 jogos que fez no primeiro turno, em dez o tricolor não sofreu gols. E é essa força defensiva que o Esquadrão quer usar para seguir pontuando diante do Corinthians, adversário do próximo sábado (21), às 19h, no Itaquerão.

Titular absoluto ao lado de Lucas Fonseca, o zagueiro Juninho acredita que o tricolor está preparado para travar o ataque alvinegro e conquistar mais uma vitória fora de casa.

"O professor Roger vai passar os pontos para a gente, temos que trabalhar bem, olhar o sistema ofensivo do Corinthians para a gente se impor e continuar essa boa sequência", disse o zagueiro, que deu a receita para o bom desempenho defensivo:

"É o trabalho. Poder entender o esquema tático da comissão técnica. Não adianta a comissão passar o trabalho e o jogador não entender. Isso é importante para a gente e por isso vem dando resultado, não só na parte defensiva, mas também na ofensiva, o Gilberto vem fazendo muitos gols", explicou.

No primeiro turno, o Bahia somou 10 pontos como visitante. Longe de Salvador, o tricolor conseguiu duas vitórias, sobre Atlético-MG e Vasco. Para Juninho, o retrospecto dá tranquilidade ao time.

"Quando você não vence fora a pressão é maior. Quando você tem um objetivo e só pontua em casa, deixa esse objetivo mais difícil. Ganhar os pontos fora deixa a gente mais tranquilo para jogar sem essa pressão de ter que vencer pela primeira vez fora de casa", analisou ele.