Juninho Pernambucano detona técnico de CR7: 'O maior mau caráter'

Juninho Pernambucano fez duras críticas ao técnico Rudi Garcia, novo comandante de Cristiano Ronaldo no Al Nassr. O brasileiro detonou o treinador ao lembrar do período em que trabalharam juntos no Lyon, e o classificou como o "maior mau-caráter" com quem já lidou no mundo do futebol.

O comentário aconteceu em entrevista ao portal português MaisFutebol. Rudi chegou ao Lyon em outubro de 2019, três meses após Juninho assumir como diretor do clube. O francês deixou a equipe em maio de 2021, após não conseguir a classificação para a Liga dos Campeões. Em julho de 2022, o treinador assumiu o Al-Nassr.

"Realmente pensei muito em falar sobre esse cidadão, pois só ao falar o nome dele já sentimos uma pequena falta de energia. Mas como o jogador é o Cristiano Ronaldo, que admiro e respeito demais, resolvi responder", disse Juninho.

"Minha experiência com o Rudi Garcia foi péssima. É o maior mau-caráter que conheci em toda a carreira no futebol. Não sabe liderar nada. Lidera pelo medo que impõe nos outros. Só respeita pessoas que têm poder ou de quem ele possa tirar algum proveito na relação", completou.

Segundo Juninho, o técnico francês irá fazer de tudo para se tornar amigo do craque português. "Ele (Rudi) não ousará fazer nada que atrapalhe, pelo contrário, até vai servir o café da manhã para o Cristiano se for preciso. Ele vai tentar ser amigo do Cristiano, ser íntimo e fará tudo para isso. Será um sonho para ele ser amigo de Cristiano Ronaldo".

O brasileiro disse ainda que o treinador quer sempre ser "o centro das atenções".

"Para Rudi Garcia não importa o sucesso da equipe, a harmonia do vestiário. Importa que ele seja o centro das atenções, mesmo que seja na crise. Mas como todos os seres humanos altamente frios, ele reconhece os maiores que ele e tenta tirar proveito disso. Cristiano Ronaldo é um dos maiores da história do futebol, uma lenda, e Rudi sabe disso", disparou Juninho.