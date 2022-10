Júnior e Mainha chegam aos cinemas em novembro

Com quase 400 mil inscritos no YouTube, a websérie Na Rédea Curta, dos atores baianos Sulivã Bispo e Thiago Almasy, vai virar filme. Os tão queridos e hilários personagens de Júnior e Mainha são as estrelas do longa-metragem de comédia Na Redea Curta, que tem estreia no próximo dia 17 de novembro. Mãe e filho deixam o cenário da internet direto para as telonas pelo olhar da dupla de diretores Glenda Nicácio e Ary Rosza (Café com Canela, Ilha, Até o Fim).

Com distribuição da Elo Studios e produção da Rosza Filmes, o filme chega em praças do Nordeste, como Bahia, Pernambuco, Ceará, além do eixo Rio-São Paulo, mostrando a dupla numa situação inédita, quando Júnior, criado apenas pela mãe, terá que descobrir como ser pai após saber da gravidez de sua namorada.

Aos 20 anos, ele começa a recordar a infância sem a presença paterna e sente a necessidade de ir atrás dessa figura para tentar recuperar o tempo perdido. As gravações aconteceram em Salvador (Lapinha) e nas cidades de Cachoeira, São Félix e Muritiba. O elenco traz nomes como Cristina Pereira, Jackson Costa, Rita Batista e Zezé Motta.

Ná Rédea Curta fez parte do Selo ELAS, uma iniciativa da Elo Studios que visa impulsionar o cinema nacional feito por mulheres, na intenção de equidade de gênero do setor.