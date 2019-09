Júnior e Mainha voltam a cartaz com Na Rédea Curta em quatro sessões

Sucesso no YouTube, a dupla de mãe e filho mais famosa da Bahia está de volta ao teatro para a última temporada do espetáculo Na Rédea Curta. Júnior e Mainha arrancam gargalhadas, e apresentam uma Bahia singular no modo de expressão de sua gente, em quatro sessões, no Teatro Jorge Amado. As apresentações acontecem de 5 a 8 de setembro (quinta a sábado, às 20h; domingo, às 19h), com ingressos a R$ 40| R$ 20.

A montagem, que tem tido sessões lotadas, diverte o público com a valorização da forma de falar do povo baiano, ao mesmo tempo que desperta afeto e identificação. Em cena, também estão Meire (Genário Neto), amiga de Mainha, Keylane (Bárbara Bela) e Bisteca (Rodrigo Villa), que integram muitas das situações hilárias tanto da websérie quanto da montagem.

Em atuação em duas séries do canal Multishow – Sulivã no elenco de Férias em Família e Thiago como roteirista de Tô de Graça –, os atores comemoram o fato de poder estar realizando trabalhos de repercussão nacional sem sair da sua cidade. “Nossa plataforma de carreira sempre se pautou nesse objetivo, aparecer para o Brasil sem sair de Salvador, que é nossa fonte de inspiração e aprendizado”, comenta Thiago Almasy, que, além de atuar, assina a dramaturgia da adaptação da websérie para o teatro.

Após encerrar a temporada 2019 de Na Rédea Curta, os dosi entram em laboratório para montar a sequência do espetáculo, que promete surpresas nos palcos no ano que vem. O canal Na Rédea Curta foi lançado há um ano e já alcançou 220 mil inscritos no YouTube; novos episódios chegam ao canal na segunda quinzena de setembro.

I SERVIÇO I

Espetáculo Na Rédea Curta

Quando: 5 a 8 de setembro (quinta a sábado, 20h; domingo, às 19h)

Onde: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177 - Pituba

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

Vendas: Bilheteria do teatro e ingressorapido.com.br

Classificação: Livre