Júnior Gago vence prova do Baiano de Enduro Fim em Itaberaba

O Campeonato Baiano de Enduro Fim teve mais uma etapa realizada neste domingo (27), desta vez no município de Itaberaba. O vencedor da prova foi Luiz Pinto Silva Júnior.

O piloto, também conhecido como Júnior Gago, representa a cidade de São Miguel das Matas. Ele fez o circuito no tempo de 33 minutos e 40 segundos. Fecharam o pódio os pilotos Felipe Emanuel de Jesus Paiva (Lambe Nada) e Nelson Costa de Santana Filho (Nelsinho), ambos de Cruz das Almas.

A terceira etapa da modalidade Enduro Fim contou com 60 motociclistas. A próxima será no município de Conde, em 25 de outubro. Antes, o motociclismo baiano terá uma etapa na Ilha de Itaparica, pela modalidade regularidade. A prova será no dia 17 de outubro.