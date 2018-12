Junior perde pênalti e Atlético-PR leva empate para Curitiba

Nada definido na final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta (5), na Colômbia, Junior Barranquilla e Atlético-PR ficaram no 1x1. A partida de volta será na próxima quarta (12), em Curitiba. Quem vencer, leva. Não há o critério de gol fora de casa como desempate. Assim, nova igualdade leva a decisão do título para a prorrogação e, caso o empate se mantenha, para os pênaltis.

O Junior tomou a iniciativa do jogo desde os primeiros minutos. Mas só ameaçou o gol de Santos mesmo aos 18 minutos, em cabeceada de González que foi desviada para escanteio. Com maior posse de bola, os colombianos rondavam a área atleticana, mas sem conseguir criar muito. Aos 28, Lodi tirou mal, Sanchez ajeitou e Díaz, meio de voleio, assustou Santos.



Se no primeiro tempo, o Furacão mal conseguiu sair de seu campo de defesa, no segundo, tudo mudou. Logo no início, após escanteio, Léo Pereira subiu sozinho, mas cabeceou para fora. Na sequência, aos 6, Nikão lançou Pablo, que chegou na frente do zagueiro e bateu com força para abrir o placar: 1x0.



Nem deu tempo nem para comemorar. Um minuto depois, após bate-rebate, González girou e empatou.

O jogo ficou melhor e Nikão quase bota o Atlético na frente aos 24. Dois minutos depois, Rony fez pênalti Gutierrez. Pérez bateu e bola explodiu no travessão. No fim, Santos ainda salvou o Furacão em chute de Barrera.