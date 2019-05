'Juntos e Shallow Now': 5 versões do hit menos piores que a de Paula Fernandes

Foto: Reprodução

Quando músicas brasileiras e estrangeiras se cruzam, podemos ter apenas três certezas: na balada, Molejo é melhor que Beatles; a mistura respeitável mesmo é do Brasil com o Egito; e, por fim, versões apressadas de hits gringos só servem se for na pegada da sofrência ou da quebradeira verdadeira da Bahia. Ousada, Paula Fernandes, na companhia Luan Santana, tentou quebrar essa última regra.

Tudo bem que a liberdade poética deve ser respeitada e que, como diz a sabedoria popular, gosto é igual a CPF. Mas o resultado da obra idealizada pela cantora mineira foi, no mínimo, polêmico, e a gente resolveu ir atrás de outras versões ainda mais compatíveis com nosso gosto duvidosíssimo.

A polêmica

Antes, é preciso contextualizar a coisa: na última sexta-feira (17), dia em que foi divulgado o refrão de “Juntos”, não se falava de outra coisa na Internet.

Diversos memes surgiram brincando com a rima final um tanto quanto questionável. E o pior, nem o Mestre dos Magos deve conseguir explicar que “diacho” significa “Juntos e Shallow Now”. Mas Paulinha não recuou e tentou explicar: "Foi um pedaço que optamos por manter. E é um tributo. Eu queria acompanhar a linha melódica que ela fez. Se eu fosse cantar em português, este 'now' seria 'agora'. O brasileiro canta isso intuitivamente... ninguém cantaria 'shallow agora'", contou ela ao G1. "Se não gostou, não entre no meu perfil", recomendou, rebelde.

Sugestões não faltaram

Alguns internautas mais bondosos e benevolentes chegaram a sugerir rimas melhores. As opções vão desde “Juntos no amor fatal” até “Juntos tocando berimbau”.

Além disso, surgiram outras versões brasileiras (Herbert Richards) da música de Lady Gaga e, como já dissemos, tomamos a liberdade de reunir cinco adaptações de "Shallow" melhores (há controvérsias) que “Juntos”.

“Labirinto” - Priscila Senna, a Musa

Vocalista da banda "A Musa", a pernambucana Priscila Senna lançou sua versão de “Shallow” chamada “Labirinto”. Neste brega contagiante, a cantora narra a famosa história de quem sabe que vai quebrar a cara, mas mesmo mesmo assim mergulha numa relação.

Poeticamente, ela canta: “se o seu corpo é um labirinto, eu quero me perder”, e finaliza: “de prazer eu choro. Deixa eu chorar”.

“No Chão” - Banda Desejar

“Apaixonando corações”. Este é o slogan da Banda Desejar. E não pode-se negar que a sua versão de Shallow é, de fato, apaixonante.

Num clipe que deixaria qualquer produção “roliúdiana” no chão (como bem diz o nome da música), com direito a um playback não muito convincente, a canção destrincha a trama de um relacionamento que não vai às mil maravilhas, mas em que as os pombinhos, comoventemente, estão dispostos a melhorar e dar uma nova chance ao crush.

“Surreal” - Desejo de Menina

Uma banda com um nome “raiz” como Desejo de Menina não poderia produzir uma música ruim. Dito e feito. Com direito a um lindo e emocionante videoclipe, que reuniu os mais variados casais, a música faz uma ode ao amor profundo.

Um forró perfeito para você dançar agarradinho com o “mozão”. “Se o amor às vezes machuca, seremos a contradição”, diz a bela letra.

“Superficial” - Nolli Brothers

Saindo um pouco do forró, mas sem abandonar a sofrência, os mineiros do Nolli Brothers (nome invocado) resolveram apostar numa versão country da música.

“Se era raso nosso amor, não é superficial”, diz o refrão paulafernandiano, que pode inicialmente parecer um tanto paradoxal a olhos leigos como os nossos. Mas a genialidade da artista mora aí. É elementar, meu caro Watson, que a superfície está um pouco acima do raso. Em outras palavras, a música fala de um amor que está mal, mas nem tanto.

“Senta no Shallow Now” - La Fúria

Depois de tantas lágrimas e sofrência, é hora de dar a volta por cima. Como sabiamente narra a estonteante canção de La Fúria, mais uma vez você está solteira, é hora de voltar voltar para o paredão e empinar o rabetão ao som de “Senta no Shallow Now”.