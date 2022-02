Juntos, Messi, Mbappé e Neymar só venceram 44% dos jogos pelo PSG

O Paris Saint-Germain montou um ataque dos sonhos quando uniu Messi, Mbappé e Neymar. Mas a expectativa não está correspondendo muito bem à realidade. Os jogadores somam poucas partidas juntos como titulares do time e, nestes duelos, o aproveitamento é bem abaixo do que se esperava.

Um levantamento feito pelo jornal espanhol Marca aponta que, dos jogos nesta temporada com o trio 'MNM' entre os 11 primeiros, o PSG venceu apenas 44%.

Até aqui, a equipe fez em 2021/22 um total de 36 jogos, com 24 vitórias, oito empates e quatro derrotas. Desses compromissos, apenas nove tiveram Messi, Mbappé e Neymar juntos como titulares, com quatro vitórias (44%), dois empates e três derrotas.

E mais: das quatro vezes que o PSG perdeu, três aconteceram com o 'ataque dos sonhos'. O revés mais recente aconteceu na partida do último sábado (19), em que o time foi superado pelo Nantes por 3x1.

Sem que os três iniciem juntos, o aproveitamento de vitórias da equipe sobe bastante: vai para 74%, de acordo com o jornal espanhol.

Vale citar que a amostra dos jogos com o trio, de apenas nove duelos, é pequena devido a problemas médicos. Neymar ficou mais de dois meses parado por causa de uma lesão sofrida no tornozelo esquerdo, no fim de novembro. Ele fez até aqui 16 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

Messi, por sua vez, perdeu alguns compromissos por problema no joelho e por ter sido infectado com a covid-19. O craque argentino tem sete gols e nove assistências em 22 partidas.

Já Mbappé é presença mais regular no PSG: ele disputou 91,6% dos jogos do clube na temporada. Ele balançou as redes 22 vezes e deu 16 últimos passes, em 33 jogos.

Os jogos do "MNM" como titular

Brugge 1x1 PSG (Liga dos Campeões)

PSG 2x1 Lyon (Campeonato Francês)

PSG 2x0 Manchester City (Liga dos Campeões)

Rennes 2x0 PSG (Campeonato Francês)

Olympique de Marsella 0x0 PSG (Campeonato Francês)

PSG 3x1 Nantes (Campeonato Francês)

Manchester City 2x1 PSG (Liga dos Campeões)

St-Étienne 1x3 PSG (Campeonato Francês)

Nantes 3x1 PSG (Campeonato Francês)