Jurada transgênero vai avaliar filha na canoagem slalom em Tóquio

A canoagem slalom em Tóquio-2020 vai protagonizar um momento marcante. No início da madrugada desta quarta-feira (28), Kimberly Daniels, pioneira como jurada abertamente transgênero na Olimpíada, julgará sua própria filha, a canadense Haley Daniels.

A disputa acontecerá por volta de 0h50, no horário do Brasil, durante a primeira bateria da modalidade. Antes de realizar a transição de gênero, Kimberly foi jurada da modalidade nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Ela não planejava chegar ao Japão já como mulher, mas o adiamento em um ano de Tóquio-2020, por causa da pandemia da covid-19, permitiu a transformação.

"É uma história olímpica que celebra a igualdade de gênero", escreveu Haley Daniels, ao anunciar a novidade em setembro de 2020. "Foi uma jornada incrível nos últimos dois anos, pois nossa família aprendeu sobre a fluidez de gênero e abraçou o processo juntos. Kimberly e eu estamos trabalhando para as Olimpíadas de Tóquio", continuou a atleta.