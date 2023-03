Juranildes Araújo assume coordenação da Câmara da Mulher da Fecomércio

Em evento realizado nesta quarta-feira (22), no Espaço Mário Cravo (Casa do Comércio), a empresária, líder associativista da região de Camaçari e 3ª vice-presidente da Fecomércio-BA, Juranildes Araújo, foi empossada pelo presidente do Sistema Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, como nova coordenadora da Câmara da Mulher Empresária (CME).

Em seu discurso, Juranildes enalteceu a importância do associativismo. “Nessas quatro décadas dedicadas a empreender, um dos meus grandes acertos ao adentrar no mundo empresarial foi me envolver de corpo e alma no associativismo. Precisamos de mais mulheres nos espaços de poder e de negócios, nos sindicatos, nos conselhos administrativos das empresas e, é claro, nas instituições da sociedade civil organizada”, disse.

O evento contou com painéis que debateram os desafios da liderança empresarial feminina, reunindo Lilian Marins, da Amcham Brasil; Alana Sales, da AJE Bahia; Jussara Prado, do Innova Coworking; Mila Paes, secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador; Vera Guimarães, idealizadora do Lar Pérolas de Cristo; Roberta Caires, vereadora de Salvador e Thelma Calazans terapeuta e coach. Brindes e sorteios também estiveram na programação.

Juranildes Araújo explica que a CME é uma rede formada por empresárias ligadas aos sindicatos filiados à Fecomércio-BA (federação vinculada à CNC) na capital e interior, funcionando como órgão consultivo para questões ligadas ao empreendedorismo feminino. Estes sindicatos, por sua vez, têm autonomia para instalar suas próprias câmaras temáticas municipais.