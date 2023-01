Juros e carga tributária são os gargalos para crescimento de empresas

Explicar o funcionamento do ICMS para um investidor estrangeiro é uma tarefa difícil, reconhece Renato Penna, diretor da Solve - Inteligência em Negócios. Em um mesmo país, o mesmo imposto pode ser cobrado com até 27 alíquotas diferentes e em condições que se alteram de uma unidade da federação para outra. E este é apenas uma das cobranças do sistema tributário brasileiro, ressalta.

Sem melhorar o ambiente de negócios e sem trazer, de maneira sustentada, a taxa básica de juros do país (Selic) para “patamares civilizados”, dificilmente o Brasil conseguira vivenciar longos ciclos de desenvolvimento, avaliou Renato Penna, durante conversa com o jornalista Donaldson Gomes, no programa Política & Economia. “O país paga juros que desestimulam o empreendedor correr o risco de apostar num novo negócio. Sem ter que lidar com carga tributária, com pessoal e com as incertezas do mercado, é possível ter uma remuneração de 13% ao ano no Brasil”, diz.

O diretor da Solve lembra que o país está inserido em um contexto internacional complexo, impactado pela pandemia da covid-19 e com a Guerra na Ucrânia. “Estamos saindo de uma pandemia, onde tivemos o rompimento total de diversas cadeias de suprimentos. Ainda hoje vemos notícias de lockdown na China”, exemplifica. “Grande parte da indústria mundial está na Ásia, na própria China, ou em Taiwan, que reúne 70% da indústria mundial de semicondutores, fundamentais para a produção de microchips”.

“Existe um aumento generalizado de preços no mundo. Há 40 anos, os Estados Unidos não tinham uma inflação do tamanho atual. A Europa também não vivia há todo este tempo uma crise como está enfrentando agora”, destaca. Ele explica que o antídoto adotado por estes países costuma ser o aumento de suas taxas de juros, para conter a alta nos preços.

O dever de casa é o mesmo para todos. O problema é no Brasil, quando a taxa americana sai de 0,5% para 5%, os investidores por mercados mais seguros e países como o nosso acabam tendo que elevar ainda mais as suas taxas para se tornarem atrativos. “Por isso o país foi para 13,75% e se espera ainda que neste ano se permaneça acima dos 11%, a menos que haja uma melhoria no cenário global e que o Brasil faça o seu dever de casa”, projeta.

“Todo o governo que entra tem um capital político forte para implantar reformas. A gente espera que os governantes aproveitem isso e façam o que precisa ser feito”, destaca.

Renato Penna explica que a pressão inflacionária é outro fator que dificulta a redução na taxa básica de juros. Ele acredita que conter os juros deveria ser um dos grandes objetivos do país. “Poucos investimentos produtivos irão dar 13% de retorno. Se eu tenho uma taxa de juros neste patamar, eu não vou empreender”, analisa.

Planejamento deve substituir as ideias de curto prazo

“O que a gente identifica em nosso tempo de estrada é que nós brasileiros – em função de um histórico de instabilidade econômica, com plano atrás de plano, e inflação galopante – o nosso horizonte sempre foi de curto prazo”, avalia Renato Penna, diretor da Solve - Inteligência em Negócios. Segundo ele, a cultura empresarial no país se caracteriza por um pensamento focado no presente. “A gente nunca pensou em planejar cinco anos, ou dez anos”, destaca.

Para Renato Penna, se isso é algo que se identifica em empresas de grande porte, que ainda têm espaços para se organizar melhor, entre as de menor porte o cenário é ainda mais preocupante. “Quando eu falo que o grande erro é que se gasta 20% planejando e 80% na execução é porque consertar o que está errado é muito mais difícil do que fazer de maneira correta”, explica o empresário.

“A gente sempre recomenda que as empresas se cerquem de gente boa ao seu lado. Quem é micro tem uma série de oportunidades com o Sebrae, por exemplo, que possui ferramentas muito interessantes de apoio ao empreendedor”, recomenda. “Este voo solo pode ser sim capitaneado por este tipo de ferramentas”.

Penna diz que é fundamental compreender bem qual é o produto ou serviço que está sendo oferecido. “Não tem como ter sucesso sem conhecer o mercado alvo, o concorrente, como se comporta o fluxo de caixa, saber se vai vender a prazo, se necessitará de capital de giro. Todas estas perguntas precisam ter resposta no planejamento”, acredita.

A Solve surgiu da reunião de profissionais do mercado financeiro, que perceberam uma deficiência no atendimento das necessidades das pequenas e médias empresas no atendimento de suas necessidades na área de gestão, consultorias e auditorias. “A gente entregou a possibilidade de montar um hub de soluções empresariais voltadas para a pequenas e médias empresas”, conta.

“O empresário, principalmente o pequeno, é muito solitário na tomada de decisões, muito solitário na sua jornada”, explica.