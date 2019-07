Jussa Garoto: fisiculturista baiano vai disputar o Pan de Lima

Uma andada leve na orla, uma atividade física de baixa intensidade. Essas são indicações bem usuais e conhecidas para quem sofre de problemas cardíacos, sobretudo hipertensão. Mas há quem, em raros casos, faça de um esporte estereotipado como daqueles que agridem o corpo a sua salvação.



No Pan-Americano de Lima, uma das modalidades novas e que entraram no programa a pedido do Comitê Organizador Local é o fisiculturismo, em que homens e mulheres mostram a definição de seus músculos para alcançar o topo do pódio. Para um baiano de Utinga, a 442km de Salvador, a dedicação ao esporte salvou e salva a vida diariamente.



A história de Juscelino Santos é semelhante à de muitos nordestinos que deixaram a falta de oportunidades, principalmente no interior, e rumaram para São Paulo no início da década de 1980. No caso dele, a saúde do pai foi o estopim para a mudança.



“Saí por volta de 1982, quando tinha uns 10 anos. Não foi por escolha, foi por necessidade. Minhas irmãs que moravam aqui trouxeram a gente para ele fazer tratamento. Dois anos depois, ele faleceu e eu fui morar com minha irmã na capital”, diz ‘Jussa', hoje com 46 anos.



Mais de uma década depois, já estabelecido em Cotia, no interior de São Paulo, e casado, o baiano foi fazer uma doação de sangue e recebeu uma notícia inesperada. Aos 23 anos, descobriu ser portador da doença de Chagas.



“Creio que fui picado ainda criança, aí na Bahia. Essa doença nunca me atrapalhou em nada, acho que me ajudou, sabe. Se eu não tivesse descoberto, teria usado alguma dessas substâncias que a turma usa no esporte e nunca usei devido ao problema que essa doença causaria e os esteroides também. Por ter doença de Chagas, eu tenho imunidade baixa e sempre tive muito medo de usar qualquer coisa”, explica.

Jussa durante competições de fisiculturismo (Fotos: acervo pessoal)



Juscelino revela que já virou até caso de estudo pelo fato da doença não se manifestar e pela alimentação saudável que ele tem devido ao esporte há tanto tempo. Em sua fase crônica, a enfermidade pode causar insuficiência cardíaca. Até por isso, o fisiculturista faz exames anuais. “Lá no hospital tem dois departamentos, o vascular e o cardioesporte, e eu faço parte do cardioesporte também”, conta. Ele faz tratamento no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na capital paulista, há 23 anos.



O fisiculturismo surgiu na vida dele por influência de revistas em quadrinhos, no final da década de 80. “Tinha vontade de ser um cara forte. Quando trabalhava como office-boy, comprava aquelas revistas em quadrinhos do Conan. Não fiquei forte igual àqueles homens (da revista), mas estou bem fortinho pela minha categoria”, lembra.



Juscelino explica como é a competição: “Os atletas têm que se enquadrar em relação a altura e peso. Ficamos todos perfilados em cima de um palco e temos que fazer as poses obrigatórias e compulsórias. Fazemos também uma apresentação individual (coreografia) de um minuto com uma música que escolhemos”. Após isso, são julgados e soma-se a nota do físico com a nota da coreografia. Ganha quem tiver menor nota, já que o julgamento é por deficiências.

O Pan-Americano de Lima será realizado de 26 de julho a 11 de agosto. A competição de fisiculturismo acontecerá no dia 10 de agosto.



Dono de bar

Em meio a tantos atletas com longo histórico em competições pan-americanas e olímpicas que irá encontrar na Vila Pan-Americana, Jussa espera aproveitar a oportunidade – talvez única, já que a possibilidade do fisiculturismo fazer parte do programa olímpico é baixa – para conhecer também esportistas de outras modalidades.



“Vai ser uma convivência bacana, todo mundo ali no restaurante. Gostaria de conhecer o (Arthur) Zanetti, das argolas olímpicas. Admiro muito ele”, diz, revelando uma certa solidão no esporte que escolheu. “O fisiculturismo é meio solitário, pois é um esporte bem individual. A gente precisa estar descansado, seguindo uma rotina de alimentação regrada, não pode sair muito porque precisamos poupar energia”.



Embora estejam no mesmo lugar, a Vila Pan-Americana, a diferença de apoio que o baiano encontra para o que grandes atletas como Zanetti têm é gritante. Hoje, Jussa só recebe pouco mais de R$ 500 de Bolsa Atleta da Prefeitura de Cotia e tem apoio de uma marca de suplementos até o final do Pan-Americano e de uma rádio local. A equipe de acompanhamento – nutricionista (Priscila Moreira), cardiologista (Nicolle Queiroz), técnico (Rafael Pinheiro), bodycoach (Fúlvia Ricci) e fisioterapeuta (Regiane Moreira) - faz trabalho voluntário.



Para se sustentar, o fisiculturista possui um bar. Sim, um bar. Juscelino não coloca uma gota de álcool na boca, mas provém para muita gente há mais de 20 anos no ‘Jussasportsbar’. Desde que chegou a São Paulo, foi office boy, vendedor, gerente de uma empresa de móveis, vendeu cachorro-quente no fundo do próprio carro por mais de dois anos para sustentar a família e acabou parando atrás do balcão.

Juscelino recebe apoio de clientes, após ganhar mais um troféu. No Jussasportsbar, os troféus e fotos se misturam às geladeiras, mesas e cadeiras (Foto: acervo pessoal)



“Eu nunca tinha entrado num bar na minha vida. Meu sogro, certo dia, disse ‘Pô, Jussa, não quero mais tocar o bar, não, quer assumir aqui pra mim?’”, conta o atleta.

Depois de passar um tempo junto com o sogro, o baiano acabou assumindo o bar, onde está há quase 20 anos. “Não preciso trabalhar nem de terno, nem de gravata, trabalho de bermuda e chinelo. E lidar com o público é muito bom, sempre tive esse dom. Foi através do bar que consegui fazer todas as viagens de competição e ele que me mantém e que é nosso ganho”, garante Juscelino, que só voltou a Utinga uma vez, em 1994, para rever parentes que ainda residem na cidade.