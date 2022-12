Jussara Silveira apresenta o show A Voz do Coração no Teatro Castro Alves

A cantora Jussara Silveira mata saudades dos fãs baianos com o show A Voz do Coração, que tem apresentação única nesta terça (20), às 21h, no Teatro Castro Alves. O trabalho nasceu em uma live e chega aos palcos com a artista mineira – que viveu muitos anos na Bahia – acompanhada do pianista Danilo Andrade e do percussionista Marcelo Costa, responsáveis pelos arranjos.

O show traz clássicos do repertório de Jussara e lançamentos como o single Três, número representativo em sua carreira. “Quando escolhi essa música pensei no trabalho que construí com Marcelo e Sacha. Era a cara da gente. E a letra traz essa liberdade de amar e se relacionar com o mundo. Quero falar sobre o que vem, o que a gente pode e deve fazer para seguir cantando”, diz Jussara. O trio esteve junto nos álbuns Ame ou se Mande, Flor Bailarina e Pedras que Rolam, Objetos Luminosos - que embasam o repertório do show.

Um dos aspectos destacados é a diversidade de “sotaques”, temáticas e aproximações rítmicas entre diferentes universos culturais da língua portuguesa. Do álbum Flor Bailarina vem o gingado de Canta meu Semba, de Paulo Flores, e Lemba, de José Manoel Canhanga, expoentes da música angolana. De Pedras que Rolam, Objetos Luminoso, com parcerias de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, tem Choveu. Também é de Bastos, em parceria com Celso Fonseca, a canção-título, A Voz do Coração.

O espetáculo traz outras músicas que ficaram marcantes na voz de Jussara, como Dama do Cassino e O Nome da Cidade, de Caetano Veloso, Dê um Rolê, de Moraes Moreira e Galvão, e Ludo, Real, de Vinicius Cantuária e Chico Buarque. “Eu queria fazer esse contato imediato de um palco, como se o espetáculo fosse uma grande nave na qual todos pudéssemos ser passageiros, livres para navegar juntos”, resume. Teatro Castro Alves (Campo Grande). Terça (20), 21h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 160, à venda no Sympla e bilheteria do TCA.