Jussara Silveira faz show especial para celebrar aniversário da Casa da Mãe

Jussara Silveira montou um show especialmente para celebrar o aniversário da Casa da Mãe, e com ele a cantora ela também dá início ao Projeto Quinta Delas, nesta quinta (11). Além de Jussara, já estão programadas Márcia Short (18/05) e Claudia Cunha (25/05).

“É um show bem experimental”, revela Jussara. “Pensei num repertório para louvar aquele espaço que recebe tanto show bacana, que recebe a música da Bahia, que me acolheu com tanta generosidade. Então quando Fau Mota e Stella Maris me convidaram, mesmo não tendo um show novo pronto, eu resolvi aceitar o convite muito para comemorar o aniversário da Casa da Mãe”, completa a artista.

No repertório canções que marcam a sua carreira e algumas surpresas, como sucessos de Roberto Carlos. “Vai ter Dama do Cassino, mas também composições de Jota Velloso, Roberto Mendes, Roque Ferreira, José Miguel Wisnik, Caetano Veloso”, adianta Jussara.

Um autêntico “filho da mãe”, Luciano Salvador Bahia também comemora: “Estou presente como amigo e artista na Casa da Mãe desde a sua fundação. Não consigo recordar a quantidade de vezes que estive ali, seja como músico ou como cliente. Ali você pode ouvir uma diversidade de estilos musicais, tanto com artistas iniciantes como com gente mais tarimbada. Samba, música instrumental, chorinho, manifestações populares, e muita MPB. Assim é a Casa da Mãe. Um palco aberto e um colo musical para a gente". Ele estará no show de Jussara, assim como Jota Velloso.

Confira a programação do Quinta Delas:

11.05 - Projeto Quinta Delas - Jussara Silveira – que gentilmente irá presentear a Casa da Mãe com um show especial, acompanhada de Luciano Salvador Bahia e convidados

18.05 - Projeto Quinta Delas – Marcia Short

25.05 - Projeto Quinta Delas – Cláudia Cunha