Jussara Silveira traz para Salvador o show A Voz do Coração

Era para ser apenas uma experiência virtual, mas A Voz do Coração requer presença. Para a live virar um show presencial, foi só questão de tempo. Ao lado do pianista Danilo Andrade e do percussionista Marcelo Costa, responsáveis pelos arranjos, a cantora Jussara Silveira está percorrendo o Brasil “cantando a liberdade de amar e se relacionar com o mundo”.

O show traz clássicos do repertório de Jussara e lançamentos como o single Três, número representativo na carreira da cantora mineira, radicada há anos na Bahia. “Quando escolhi essa música pensei no trabalho que construí com Marcelo e Sacha, que é um trabalho de três. Era a cara da gente. E a letra traz essa liberdade de amar e se relacionar com o mundo. Quero falar sobre o que vem, o que a gente pode e deve fazer para seguir cantando”, conta Jussara. O trio esteve junto nos álbuns Ame ou se Mande, Flor Bailarina e Pedras que Rolam, Objetos Luminosos, que embasam o repertório de A Voz do Coração.

Veja o clipe de A Voz do Coração:

O Tango, de Marina Lima e Antonio Cícero, não integra o repertório dos três discos, baseados no cancioneiro brasileiro e angolano, mas estará no show. Contato Imediato (Arnaldo Antunes/ Marisa Monte/ Carlinhos Brown) também se refere ao show presencial. “Eu queria fazer esse contato imediato de um palco, como se o espetáculo fosse uma grande nave na qual todos pudéssemos ser passageiros, livres para navegar juntos”, explica.

O repertório mostra a diversidade de “sotaques”, as aproximações melódicas e rítmicas, as abordagens temáticas, enfim, as semelhanças e dessemelhanças entre os universos artístico-culturais da língua portuguesa. De Flor Bailarina, vem o gingado de Canta meu Semba, de Paulo Flores, e Lemba, de José Manoel Canhanga, expoentes da música angolana.

Do álbum Pedras que Rolam, Objetos Luminosos, com parceria de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, tem Choveu. Também é de Bastos, em parceria com Celso Fonseca, a canção-título, A Voz do Coração. O espetáculo trará músicas que o público sempre pede, como Dama do Cassino e O Nome da Cidade, de Caetano Veloso, e Dê um Rolê, de Moraes Moreira e Galvão.

Não faltarão Zé Miguel Wisnik, Tenho Dó das Estrelas, sobre poema de Fernando Pessoa; Vinicius Cantuária e Chico Buarque, com Ludo Real; Zeca Baleiro, com Babylon; além dos baianos que sempre marcaram a trajetória de Jussara. Roberto Mendes e J. Velloso, na linda Doce Esperança, Cézar Mendes (irmão de Roberto) e José Carlos Capinan, em Ifá.



SERVIÇO - Jussara Silveira em A Voz do Coração | sexta (20), 21h, no Teatro Castro Alves | Ingressos: Filas A a W - R$ 160 / R$ 80; Filas X a Z6 - R$ 140 / R$ 70; Filas Z7 a Z11 - R$ 120 / R$ 60; à venda na bilheteria do teatro e no Sympla.