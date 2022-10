Justiça acata denúncia de tentativa de homicídio contra três torcedores por briga em São Caetano

Três homens envolvidos na briga entre torcidas organizadas do Vitória e do Bahia foram denunciados pelo Ministério Público estadual no último dia 10 pela confusão que ocorreu no dia 4 de setembro no bairro de São Caetano, em Salvador. A Justiça acatou a denúncia.

Filipe Santos Borges, Vinícius Cerqueira Almeida e Walace de Lima Santana foram denunciados por crime de tentativa de homicídio, por motivo fútil e, no caso de Vinícius, também por impossibilitar a defesa das vítimas. Os três estão presos preventivamente. Duas pessoas ficaram gravemente feridas.

A denúncia foi oferecida pela promotora de Justiça Sumaya Queiroz de Oliveira. Segundo o documento, Filipe Borges e Walace Santana, vestidos com o uniforme da torcida 'Imbatíveis', agrediram a cabeça, respectivamente com uma pedra e com chutes, de dois integrantes da 'Bamor'.

As vítimas foram agredidas enquanto estavam caídas no chão, após serem atropeladas pelo carro de Vinícius Cerqueira, que fugiu do local logo em seguida. Conforme a denúncia, os agredidos apresentaram lesões gravíssimas que "não provocaram a morte das vítimas por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que foram socorridas por terceiros".

Na decisão, a juíza Andrea Teixeira Sarmento Netto pontuou haver provas da conduta criminosa e indícios suficientes de autoria. Ela decretou a manutenção da prisão preventiva para "garantia da ordem pública ante a real possibilidade de reiteração delitiva, a fim de se resguardar a sociedade de maiores danos, tendo em vista a periculosidade em concreto dos agentes aliada à gravidade em concreto do crime contra a vida supostamente cometido".

Relembre o caso

Após a briga no Largo da Argeral, em São Caetano, 53 integrantes da torcida Os Imbatíveis, do Vitória, foram detidos por policiais militares nas proximidades da Ladeira do Camurujipe e conduzidos para a Central de Flagrantes. Alguns desses torcedores foram flagrados portando drogas e armas brancas, segundo informou a polícia na época.

Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ver pessoas estiradas no chão e muito sangue. Em um dos vídeos, os próprios integrantes da torcida Os Imbatíveis filmam os homens caídos no chão e os identificam como membros da Bamor.

Um carro ainda é visto atropelando um grupo de pessoas presentes na ação violenta e fugindo logo em seguida após ter vidros quebrados. Testemunhas relataram que a ação foi iniciada pela organizada Os Imbatíveis contra os integrantes da Bamor, que estariam em menor número.

Segundo a polícia, os grupos combinaram o encontro para brigar. Um dos vídeos mostra o momento em que o veículo dá ré e atinge parte do grupo que corria na rua. Cenas fortes abaixo.