Justiça anula eleição da CBF e nomeia Landim como interventor

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu anular a Assembleia Geral da CBF, realizada em 2017, que mudou a forma de votação para eleger o presidente da entidade. Com a decisão, o pleito que escolheu Rogério Caboclo para o cargo máximo da CBF foi cancelado.

Responsável pela sentença, o juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indicou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, como interventores na CBF por 30 dias. A decisão ainda cabe recurso.

Rodolfo Landim e Reinaldo Carneiro Bastos vão ter que organizar uma nova eleição para a presidência da entidade. Eles não podem concorrer ao cargo.

O pedido de anulação da Assembleia Geral foi feito pelo Ministério Público. Além de Rogério Caboclo, que no momento está afastado do cargo por ter sido acusado de assédio por uma funcionária, os outros oito vice-presidentes deixarão as suas funções.

A CBF, no entanto, alega que a eleição não pode ser cancelada, já que a mudança no estatuto foi feita em 2017, e o pleito que elegeu Caboclo em 2018. Na época da mudança, os presidentes das federações estaduais alteraram o peso dos votos sem consultar os clubes da Série A.