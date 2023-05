Justiça arquiva caso da Pousada Paraíso Perdido por falta de provas

A Justiça determinou o arquivamento do caso da morte do empresário Leandro Troesch, dono da Pousada Paraíso Perdido, em Jaguaripe, a pedido do Ministério Público estadual (MP-BA). A decisão foi tomada em razão da falta de provas de autoria que justificassem o oferecimento de denúncia.

Na decisão, a Justiça destacou que, além da falta de provas de crime de homicídio, a perícia não descartou que possa ter havido suicídio.

Shirley da Silva Figueiredo, viúva de Leandro que estava presa desde maio do ano passado por suspeita da morte do marido, foi posta em liberdade. A informação foi confirmada por seu advogado, Cleber Nunes.

Morte de Maqueila

Na madrugada desta quinta-feira (11), Maqueila Santos Bastos, envolvida no processo de investigação da morte de Leandro, foi encontrada morta na cidade de Canarana, no centro-norte do estado. O corpo foi encontrado em uma estrada vicinal de acesso ao povoado de Baixa do Vigário.

Maqueila foi presa, e solta, em abril do ano passado durante a investigação do caso. Posteriormente, em agosto, ela foi presa novamente por suspeita de estelionato. Ela conquistou sua liberdade apenas um mês antes de ser morta, de acordo com a advogada Rebeca Santos, que a representava.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo de Maqueila foi encontrado com as mãos amarradas e com marcas de tiros. Junto ao corpo, foram localizados cartuchos de munição calibre 12, .380 e .40.

Maqueila estava há poucos dias no povoado de Capivara, na zona rural de Canarana. A morte vai ser investigada pela Delegacia Territorial de Canarana. Além do envolvimento no caso Paraíso Perdido, ela também era investigada por estelionato.