Justiça arquiva queixa-crime de Dani Calabresa contra Marcius Melhem

A Justiça de São Paulo arquivou nesta quarta-feira (3) a queixa-crime de Dani Calabresa contra Marcius Melhem. A atriz tentava impedir judicialmente o ex-diretor do núcleo de humor da Globo de mostrar mensagens de WhatsApp trocadas pelos dois, antes da denúncia de assédio moral e sexual que ela e outras sete mulheres fizeram do ator. Em janeiro de 2020, o grupo entrou com uma ação incriminando o Melhem dos abusos.

O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que Calabresa não poderia proibir Melhem de divulgar material em sua defesa. O juiz Fabricio Reali Iza, da Vara do Juizado Especial Criminal da Barra Funda (TJSP), acolheu e concordou com o pedido da Procuradoria-Geral do Estado pelo arquivamento da queixa-crime. A ação não cabe mais recurso da decisão.

De acordo com a coluna de Ricardo Feltrin, no UOL, essa decisão tem relação apenas com as mensagens. O processo de denúncia coletiva do assédio continua na Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher), do Rio, sem prazo para terminar.

Ao site F5 a defesa de Marcius Melhem enviou uma nota sobre o assunto. "A decisão da justiça demonstra a lisura da conduta de Marcius Melhem ao se defender de acusações feitas pela advogada do grupo de 8 denunciantes na imprensa, sem nenhuma investigação. Não foi Marcius Melhem quem procurou primeiro a imprensa. A divulgação de mensagens, como bem entendeu a Justiça, apenas ocorreu após o amplo ataque que ele sofreu publicamente", começa o comunicado,

"Marcius respeita a Justiça e o sigilo das investigações e irá sempre se defender de todas as formas legais para demonstrar a sua inocência diante das mentiras contadas. E sempre irá esclarecer a opinião pública quando alguma inverdade for dita a seu respeito", finaliza a nota.

A atriz Dani Calabresa ainda não se pronunciou.