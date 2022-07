Justiça concede liberdade provisória ao zagueiro Renan após acidente com morte

A Justiça concedeu liberdade provisória ao zagueiro Renan, do Red Bull Bragantino, neste sábado (23). Ele foi preso ontem, após se envolver em um acidente que matou o motociclista Eliezer Pena, em Bragança Paulista. A audiência de custódia aconteceu hoje pela manhã.

O jogador vai ter que pagar fiança de 200 salários mínimos (cerca de R$ 242 mil) e deve comparecer a todos os atos de processo. Caso ele não pague a fiança em 72 horas, a liberdade provisória será revogada, segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).

Renan também está proibido de frequentar bar, casas de prostituição e locais de shows. Ele ainda deve apresentar o passaporte à Polícia Federal em 72 horas.

O zagueiro foi autuado em flagrante por homicídio culposo - quando não há intenção de matar -, na direção de veículo sob influência de álcool e sem permissão de dirigir. Ele tinha uma CNH provisória que estava suspensa e não deveria estar dirigindo.

O acidente aconteceu na manhã de ontem, por volta de 6h40, na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira. Ele dirigia um Honda Civic que entrou na contramão e atingiu a moto de Elizer, que morreu no local.

Renan não teve ferimentos e se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas os policiais disseram que ele tinha indícios de que havia bebido.

O atleta é do Palmeiras e está emprestado ao Red Bull Bragantino desde abril. Os dois clubes querem rescindir contrato com o zagueiro - o do Bragantino vai até o fim da temporada. Já com o Palmeiras, Renan tem contrato até dezembro de 2025.