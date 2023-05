Justiça concede medida protetiva a Tati Zaqui contra Thomaz Costa após agressão

A cantora Tati Zaqui teve um pedido de medida protetiva contra o ex, Thomaz Costa, concedido pela Justiça. A artista registrou um boletim de ocorrência contra o ator por violência doméstica e psicológica, lesão corporal, dano ao patrimônio e ameaça. A informação é do Extra.

Tati passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Santo Sandré (SP). A Justiça proibiu contato entre o ex-casal, determinando que Thomaz mantenha pelo menos de 500 metros de distância de Tati.

A assessoria da cantora divulgou nota confirmando o fato. "Diante das diversas provas apresentadas pela cantora, os fatos foram levados à Delegacia de Polícia, na qual as autoridades policiais de prontidão ouviram o depoimento da vítima e das testemunhas. A vítima foi submetida ao exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Santo André/SP, para apurar os hematomas apresentados pela cantora. O caso foi enviado para o Poder Judiciário que, ao analisar as provas concederam uma medida protetiva em favor da cantora, proibindo o Sr. Thomaz de aproximar-se da Sra.Tatiane", diz trecho da nota.

Tati procurou a polícia de São Caetano do Sul (SP) na quinta (18), para denunciar o ex-namorado. Ela disse no depoimento que o relacionamento virou abusivo após um tempo, com agressões físicas e comportamento possessivo de Thomaz.

Os dois começaram a namorar em outubro de 2022. Depois de uma escalada de possessividade e ciúmes, um dia a stiaução evoluiu para agressão quando Tati tentou sair do apartamento do ator e ele não deixou, a impedindo fisicamente.

Mesmo depois disso, os dois continuaram juntos porque Tati diz que acreditava que ele poderia mudar. Thomaz chegou a fazer terapia, mas os comportamentos agressivos seguiram, disse Tati, incluindo xingamentos ofendendo a cantora, quebra de objetos e "apertões, chutes e bicudas" na artista.

Como a relação estava afetando até seu trabalho, Tati decidiu terminar o namoro, o que deixou Thomaz inconformado, segundo ela. Ele deu "uma bicuda na perna e disse que não aceitaria", afirmou a cantora.

A assessoria de Tati afirmou que ela está "muito abalada" no momento. Já a de Thomaz Costa não se pronunciou.