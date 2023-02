Justiça condena policiais militares por crime de tortura seguido de morte

O juízo da Vara de Auditoria Militar condenou dois policiais militares a 10 anos e seis meses de prisão pelo crime de tortura seguida de morte. A denúncia, oferecida pelo Ministério Público da Bahia, destacou a morte de Epaminondas Batista Mota, em janeiro de 2022, no município de Itapebi.

Segundo o texto, no dia do crime, por volta das 17h, os réus teriam provocado “intenso sofrimento físico e mental” na vítima, com o objetivo de obter a confissão sobre o furto de um aparelho celular.

A condenação foi confirmada no último dia 14. Os policiais vão cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

A denúncia foi oferecida pelos promotores que atuam no Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública do Ministério Público estadual (Geosp) e pela 6ª Promotoria de Justiça de Eunápolis.