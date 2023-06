Justiça dá 15 dias para Harmonia e Armazém Hall indenizarem produtor agredido em show

A Justiça determinou o prazo de 15 dias para que o antigo Armazém Hall e a banda Harmonia do Samba paguem R$ 38 mil de indenização a um produtor do Big Brother Brasil que disse ter sido agredido no local em 2018, durante um show do grupo baiano. A decisão, que prevê penhora em caso de descumprimento, foi expedida na quarta-feira (7).

Na época, o produtor Uilame Santos dos Reis, que mora no Rio de Janeiro e estava de férias com a esposa na Bahia, contou ter sido agredido com xingamentos, socos e chutes por quatro seguranças do Armazém, em Lauro de Freitas, quando tentou se aproximar do palco. Ele ainda disse ter sido expulso do local, ter a calça rasgada e pernas e braços feridos.

A banda e a casa de shows foram processados pela vítima, e o caso corre na Justiça desde 2018. Segundo o advogado de Uilame, Mateus Nogueira, os dois foram condenados a pagar uma indenização por dano moral, recorreram da decisão, perderam novamente e estão resistindo a cumprir a decisão judicial. A assessoria do Armazém nega.

“Ele [processo] está em fase de cumprimento de sentença. Apesar de terem sido intimados para fazer o pagamento da indenização, eles não pagaram. Por isso, a gente pediu o bloqueio de todas as contas bancárias”, disse o advogado.

Segundo Uilame, o processo não é uma questão de dinheiro. “É porque é triste a gente ser fã de uma banda e o segurança ser ogro e agressivo como foi. E a casa Armazém não dá suporte aos clientes, que não é uma casa barata. [A decisão atual] dá sensação de justiça”, disse.

Ao CORREIO, o advogado da empresa, Thiago José Figueiredo Amado, disse não ter autorização para falar extrajudicialmente pela organização. “A empresa ainda será intimada para realizar o pagamento no prazo voluntário”, completou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Xanddy Harmonia, que era vocalista do Harmonia do Samba à época, em busca de um posicionamento sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.