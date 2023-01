Justiça dá cinco dias para Belo pagar dívida de R$ 100 mil

O cantor Belo foi intimado pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar R$ 104 mil de dívida por atrasar o pagamento do IPTU de um imível. O valor é referente às parcelas de 2018 e 2021, incluindo até multas por inadimplência.

De acordo com o site Notícias da TV, o cantor precisa pagar as dívidas referente a um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, que soma R$ 104.714,56. Caso o marido de Gracyanne Barbosa não pague o valor completo, a Justiça vai poder penhorar os bens e conseguir satisfazer a execução.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, será procedida a penhora ou arresto, e aos respectivos registros, independentemente do pagamento de custas e outras despesas, e a avaliação dos bens penhorados ou arrestados", diz um trecho do documento.

Vale lembrar que essa não é a primeira dívida do cantor em 20 anos. O artista também tem um processo que já corre na Justiça há anos com o ex-jogador Denilson, após Belo ter deixado o grupo de pagode Soweto sem pagar a multa. Até o momento, a dívida está avaliada em R$ 5 milhões.