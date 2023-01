Justiça decreta prisão de acusados pela morte de oficial de Aeronáutica baiano em Campinas

A Justiça de Campinas (SP) aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) e decretou a prisão de dois jovens, de 19 e 21 anos, acusados pelo assassinato do oficial da Aeronáutica Ricardo Mendes de Sena, em Campinas, no dia 7 de novembro. Ocorrida em dezembro, a decisão foi confirmada ao g1 na última terça-feira (10), um dia após os cumprimentos dos mandados serem juntados ao processo criminal.

Os suspeitos foram presos no dia 25 de novembro, ao serem encontrados dentro de suas próprias casas, para prestar depoimento, passar por audiência de custódia e ficar à disposição da Justiça. Eles foram localizados durante cumprimento de mandados no Jardim Campo Belo II e Jardim Marisa. A operação, na época, ocorreu por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

De acordo com o texto do magistrado repassado ao g1, há suspeita de que o roubo e a morte foram cometidos com a ajuda de outo indivíduo ainda não identificado, com emprego de arma de fogo e modus operandi que denota "especiais reprovabilidade e periculosidade".

O processo tramita na 6ª Vara Criminal de Campinas com tipificação de latrocínio, uma vez que houve roubo seguido de morte. O local onde os acusados estão presos não foi informado.

Segundo a polícia, os dois ainda são suspeitos de integrar um grupo que atua em sequestros relâmpagos na região do Campo Belo, em Campinas.

Relembre o caso

Ricardo Mendes Sena, 48 anos, estava em um veículo a caminho do Aeroporto Internacional de Viracopos, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo, que atingiram sua nuca e o levaram a óbito. A Polícia trata o crime como latrocínio, já que um celular e uma maleta foram levados pelos criminosos.

Em depoimento, o motorista do veículo contou a Polícia Civil que Sena pediu que o trajeto fosse alterado para tentar economizar. Ele, então, deixou de usar um trecho da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) e acessou a Rodovia Miguel Melhado Campos (SP-324), próximo do local onde o crime ocorreu.

Nascido em Salvador, ele foi aluno da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (EMUS Ufba). Na Universidade, participou, como aluno de Graduação, da Banda Sinfônica e da Orquestra Sinfônica da Ufba.

Em nota, a instituição afirma que recebeu com pesar o falecimento do ex-aluno. Tubista e suboficial da Aeronáutica, Ricardo se graduou em 2009, e deixou amigos e colegas em sua trajetória.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também lamentou o falecimento do militar efetivo da Base Aérea de Brasília. A Instituição expressou suas condolências e disse que "presta todo o apoio à família do militar nesse momento de pesar", e acompanha a elucidação dos fatos e colabora com as investigações do ocorrido.