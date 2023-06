Justiça decreta prisão temporária de suspeitos da morte do ator Jeff Machado

O Tribunal de Justiça do Rio aceitou os pedidos de prisão temporária da Polícia e do Ministério Público para prender Bruno de Souza e Jeander da Silva Braga, suspeitos de matar e enterrar Jeff Machado.

Eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ambos confessaram participação na morte do ator, mas apenas confessaram ocultar o corpo. Eles dizem que uma terceira pessoa foi o mandante.

De acordo com depoimentos, no entanto, Bruno e Jeander eram os únicos na casa de Jeff Machado no dia 23 de janeiro, e ambos seriam responsáveis pelo crime.

Suspeito deu suporte à mãe do ator

Um dos suspeitos da morte do ator Jeff Machado, de 44 anos, dava suporte à mãe e ao irmão do ator.

Bruno de Souza Rodrigues acompanhou Diego Machado, irmão de Jeff, no dia 4 de fevereiro à Delegacia de Descoberta de Paradeiro (DDPA) para registrar o desaparecimento do ator.

"Tem noção que ele foi comigo à delegacia para registrar a queixa? E que ele sabia o tempo todo onde o Jeff estava? Que Jeff dizia que ele era o melhor amigo dele, e ele teve o carão de entrar com a gente lá? É muita crueldade e frieza", disse Diego Machado ao g1.

Ele contou que, após a visita à DDPA, Bruno o levou à casa de Jeff, pois estava com a chave, e lamentou o sumiço do ator.

"Ele conversava com a mãe, mentiu e mentiu muito. Disse que pegou dinheiro para ração dos cães. Eu mandava dinheiro para cuidar dos cachorros, quando eles foram aparecendo. Disse que Jeff tinha HIV, tenho exames do Jeff aqui, não tem nada disso", disse indignado.