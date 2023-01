Justiça determina penhora carros do apóstolo Valdemiro Santiago

Três veículos em nome do apóstolo Valdemiro Santiago foram penhorados pela Justiça de São Paulo. A decisão foi tomada por conta de uma dívida de R$ 718 mil da Igreja Mundial do Poder de Deus, da qual o evangélico é fundador.

O débito é referente ao aluguel de um imóvel na cidade de Amparo, no interior paulista, entre os anos de 2017 e 2018. O valor inclui correção monetária e juros. As informações são do Uol.

Os carros penhorados são um Troller (2009), um Rover (2011) e um Rover Discovery (2017). Houve também determinação para o bloqueio de uma aplicação bancária em renda fixa de Valdemiro no Bradesco.

Em sua defesa, Valdemiro afirmou que não deveria ser o alvo da cobrança, "pois não faz parte do estatuto social da Igreja Mundial do Poder de Deus". Disse também que não assinou o contrato de locação com a empresa como fiador.

O juiz Armando da Silva Júnior, por outro lado, disse considerar que tudo leva a crer que a igreja "oculta seu patrimônio na pessoa do réu [o apóstolo]" com o objetivo de dificultar as ações de cobrança.

O apóstolo afirmou no processo que não há confusão entre o seu patrimônio e o da igreja. Declarou que o pedido foi instaurado "com base em suposições construídas pela mídia".