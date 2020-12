Justiça determina que Atlético-MG pague R$ 2,7 milhões a Elias

A Justiça do Trabalho de Minas Gerais determinou que o Atlético-MG pague em até 48 horas, a contar desta sexta-feira (11), cerca de R$ 2,7 milhões ao volante Elias, que está atualmente no Bahia. O jogador passou pelo clube de Belo Horizonte entre 2017 e 2019 e exige pagamentos referentes a salários atrasados, 13º, férias, saldo de FGTS e multas. A direção atleticana recorreu e aguarda a decisão.



Em despacho assinado pela juíza Tatiana Carolina de Araújo, da 25ª Vara do Trabalho, fica ordenado o depósito imediato do valor. "Cite-se a executada, por seu procurador, para pagar o valor devido no prazo de 48 horas, nos termos do art. 880 da CLT, sob pena de execução, com penhora imediata", escreveu. O valor exato da ação é de R$ 2.786.450,01.



Além dessa cobrança, o jogador moveu outro processo contra o clube. Em vez de direitos trabalhistas, a exigência é por direitos de imagem. O valor cobrado é de R$ 1,2 milhão. Elias tem 35 anos e foi contratado pelo Bahia em setembro deste ano, como reforço pedido pelo técnico Mano Menezes. O atleta já disputou 16 partidas pela nova equipe, das quais 11 foram pelo Brasileirão e cinco pela Copa Sul-Americana.



Elias chegou ao Atlético-MG como a maior contratação de 2017 - antes estava no Sporting, de Portugal. O volante disputou 164 partidas pela equipe e fez 25 gols. A saída se deu em 31 de janeiro, após o contrato chegar ao fim e não ter sido renovado. Depois, passou meses sem clube e chegou a treinar no Santos, onde acabou não ficando porque o clube paulista estava impedido de registrar novos atletas.