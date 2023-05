Justiça do Trabalho irá liberar quase R$ 2,4 milhões para ex-rodoviários da CSN

A Justiça do Trabalho da Bahia anunciou que irá liberar R$ 2,391 milhões para pagamento de ex-trabalhadores da CSN Transportes. A decisão foi informada em reunião ocorrida na última sexta-feira (12) ao Sindicato dos Rodoviários e ao Ministério Público do Trabalho, de acordo com o TRT-5. A estimativa é que o depósito aconteça em 15 dias.

O recurso foi obtido através de pedido de cooperação judicial. O valor veio de depósitos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), que estão sendo vendidos.

O Sindicato dos Rodoviários informou, através das redes sociais, que os trabalhadores que aceitarem o critério serão colocados em listagem. A ordem vai levar em consideração o tempo de desemprego e idade.

Entenda o caso

Em 2021 foi homologado acordo para o pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores da CSN. No acordo, dentre outras obrigações instituídas para as empresas do Grupo CSN, foi previsto o pagamento de R$ 74,663 milhões.

Do montante original foram pagos R$ 20,637 milhões, com recursos vindos do Município de Salvador e o remanescente não foi quitado. Por isso, foi ajuizada uma ação de execução, em curso na Secretaria de Execução e Expropriação do TRT-5.

Desde o início da ação executiva a SEE penhorou e vem tentando alienar judicialmente imóveis da CSN e demais empresas que integram o grupo, já indicados desde o momento da pactuação do acordo para que o produto da venda fosse direcionado à quitação da dívida.