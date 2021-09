Justiça emite mandado de prisão contra noivo de Gabby Petito

Brian Laundrie, de 23 anos, noivo da influencidora Gabrielle Petito, 22, que foi encontrada morta no domingo (19), teve um mandado de prisão emitido pelo Tribunal de Justiça de Wyoming, nos EUA>

De acordo com o Fox News, a decisão judicial foi tomada após a constatação de que Brian cometeu fraude com cartão de débito de sua ex-companheira entre 30 de agosto e 1º de setembro deste ano.

Ele é considerado desaparecido e é procurado pela polícia desde então. Ainda não há informações sobre seu paradeiro ou se ele sequer está vivo. As investigações, até o momento, não apontaram seu envolvimento na morte da Gabrielle, conhecida como Gabby.

“Embora este mandado permita que a polícia prenda Laundrie, o FBI e nossos parceiros em todo o país continuam investigando os fatos e as circunstâncias do homicídio de Gabby Petito”, afirmou Michael Schneider, agente especial do FBI Denver, em um comunicado na quinta-feira (23).

“Pedimos aos indivíduos com conhecimento do papel de Laundrie neste assunto ou de seu paradeiro atual que entrem em contato com o FBI”, disse.

O caso

O corpo da jovem digital influencer Gabrielle Petito, conhecida como Gabby, de 22 anos, foi encontrado em um parque nacional nos Estados Unidos neste domingo (19). A jovem estava sendo procurada após desaparecer durante uma viagem de carro com o noivo no último dia 11.

Seus pais tiveram contato com a jovem pela última vez quando ela estava na área do Parque Nacional Grand Teton, no estado de Wyoming, onde o corpo foi encontrado.

"Hoje bem cedo foram encontrados restos humanos que coincidem com a descrição de Gabrielle 'Gabby' Petito", relatou o agente do FBI Charles Jones em entrevista coletiva. "Gostaria de expressar minhas mais sinceras e profundas condolências à família de Gabby".

Gabby e o namorado, Brian Laundrie, de 23 anos, começaram a viajar pelos Estados Unidos em uma van em julho. Laundrie voltou sozinho para casa em North Port, no estado da Flórida, há mais de duas semanas, com a van de Gabby. Ele foi declarado "pessoa de interesse" pelos investigadores e desapareceu.

Os pais de Laundrie não o veem desde terça-feira (14), segundo a polícia de North Port, que agora trabalha em um caso de "desaparecimento múltiplo".