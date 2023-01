Justiça espanhola investiga Dani Alves por suposto assédio sexual

A Justiça da Catalunha, na Espanha, aceitou uma denúncia da polícia local contra o lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, por supostamente ter agredido sexualmente uma mulher. O episódio teria ocorrido na madrugada do dia 29 para o dia 30 de dezembro, em uma casa noturna de Barcelona.

Em um comunicado, o tribunal disse que abriu processo "por um suposto crime de agressão sexual como resultado da denúncia apresentada por uma mulher por eventos que supostamente ocorreram em uma boate em Barcelona no mês passado".

A declaração não cita especificamente o nome de Alves, mas uma porta-voz do tribunal confirmou à Reuters que o jogador brasileiro é o objeto da queixa. Segundo a mesma fonte, o caso já está sob investigação. Na Espanha, a Justiça também tem competência para investigar, e um julgamento só é aberto caso o inquérito nesse âmbito julgue ser o caso.

Depois de dias em silêncio, Daniel Alves negou com veemência a acusação, em entrevista ao programa Y Ahora Sonsoles, da televisão espanhola Antena 3. O jogador baiano confirmou que estava na casa noturna, mas negou a agressão.

"Primeiramente, gostaria de desmentir tudo. Eu estive nesse lugar (casa noturna), com mais gente, aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro dançar. Eu estava aproveitando, mas sem invadir o espaço dos demais. Sempre respeitando o entorno", disse.

O suposto assédio sexual veio a público no último dia 31, em reportagem do jornal espanhol ABC. Segundo o relato do diário, a vítima declara que Alves teria colocado a mão por dentro de sua roupa.

O caso teria acontecido na madrugada anterior, quando Daniel e amigos foram à discoteca Sutton de Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, câmeras do estabelecimento mostram que Dani Alves e uma garota vão ao banheiro que era unissex - ou seja, de uso para homens e mulheres.

Segundo a emissora catalã Antena3, cerca de 47 segundos depois, o jogador deixa o local. A jovem sai depois e tem uma certa crise de ansiedade. Ela começa a chorar, é amparada pelas amigas e relata ter sido assediada sexualmente pelo atleta.

"Quando você decide ir ao banheiro não precisa perguntar quem está lá também. Sinto muito mas não sei quem é esta senhorita. Não sei seu nome, não a conheço, nunca a vi antes na vida", alega Daniel Alves.

???????????? DANI ALVES ROMPIÓ EL SILENCIO



Aquí las palabras de Dani Alves para Antena 3, en donde habla sobre la denuncia de agresión sexual en su contra en Barcelona.



El jugador de #Pumas, tras seis días de haberse dado a conocer la noticia, sale a dar su versión. pic.twitter.com/W4d5jKMGne — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 5, 2023

"Em todos esses anos, nunca invadi o espaço de alguém sem autorização. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Pelo amor de Deus, não! Chega! Basta! Isso está me fazendo mal, sobretudo à minha família e meu entorno. Eles sabem quem eu sou", reforçou.

Daniel Alves retornou ao México, onde joga, nos primeiros dias do ano. Ele esteve em campo pelo Pumas no último domingo (8), quando deu uma assistência na vitória por 2x1 contra o Juarez, pelo Clausura do Campeonato nacional.

O lateral ainda não foi convocado pela Justiça para se manifestar sobre o caso. Segundo a Reuters, ele pode ser ouvido remotamente, por chamada de vídeo.