Justiça francesa arquiva denúncia contra Neymar por agressão

A Justiça comum da França decidiu não punir Neymar pela agressão cometida pelo jogador a um torcedor em abril deste ano. Punido com três jogos de suspensão no âmbito esportivo, o astro do PSG recebeu apenas uma advertência do tribunal francês.

O incidente aconteceu logo após o clube de Paris perder o título da Copa da França para o Rennes. Durante a cerimônia de premição, o homem começou a insultar jogadores do PSG, falando para o camisa 10, inclusive, "aprenda a jogar futebol". O brasileiro reagiu e o acertou com um soco. Foi o time vermelho e preto que levou o título da competição.

O advogado da vítima alegou que, se a situação fosse inversa - ou seja, o torcedor que tivesse dado o soco em Neymar -, ele seria banido de estádios. O torcedor também prestou depoimento e cedeu as imagens da agressão que circularam nas redes sociais. Mas a Justiça preferiu ficar apenas na advertência para o astro brasileiro.