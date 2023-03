Justiça mantém prisão de empresário investigado por estupro de vulnerável

Suspeito por estupro de vulnerável por meio virtual, o empresário Marcelo Araújo Pinto, de 58 anos, teve a prisão preventiva confirmada pela Justiça nesta quinta-feira (23). Ele foi submetido a uma audiência de custódia, a qual decidiu pela manutenção da prisão. Marcelo foi detido na terça-feira (21), no bairro da Barra. Ele é investigado pelo envolvimento no crime, ocorrido entre os estados da Bahia e o Paraná.

A vítima de 13 anos foi estuprada, e as imagens do crime foram registradas e transmitidas pela mãe da própria adolescente. Segundo a titular da Dercca, delegada Simone Moutinho, o empresário pagava valores pela exposição da vítima. “A mãe explorava sexualmente, inclusive praticando estupro contra a filha, e, mediante pagamento, exibia as imagens contracenando em cenas de sexo com a vitima". A mãe da adolescente também está presa. As investigações começaram em fevereiro.

Na terça, a polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão. Junto ao empresário foram localizadas imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes em dispositivos eletrônicos do acusado. Com o material apreendido, a Dercca vai analisar a existência de envolvimento de outras pessoas nos crimes. Os dispositivos eletrônicos apreendidos serão encaminhados para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Marcelo responderá pelo armazenamento e compartilhamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, além do crime de estupro de vulnerável por meio virtual.