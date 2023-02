Justiça procura Dado Dolabella na casa de Wanessa para cobrar dívida

O namoro de Dado Dolabella e Wanessa Camargo está indo muito bem, mas a vida pessoal do ator, no entanto, tem virado uma dor de cabeça para a Justiça do Rio de Janeiro. Isso porque o artista decretou falência em 2022 e até agora não pagou a dívida.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o advogado Thiago Silveira exige que Dado dela procurado em uma das várias residência de Wanessa Camargo a fim que sejam quitados os aluguéis.

Atualmente, o ex-galã da Globo tem uma dívida de R$ 419.271,68 mil referente a um imóvel alugado em que ele foi despejado em 2013, dando um calote de 10 meses de dívida, além de ter deixado o imóvel destruído.

Recentemente, Wanessa foi questionada sobre uma possível gravidez com o namorado, Dado. Segundo a famosa, ela está focada na carreira musical que retomou após alguns anos. Ela já é mãe de José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 8, frutos do casamento com o empresário Marcus Buaiz.

“Não! Preciso trabalhar, pagar esses boletos, preciso fazer muita coisa. Não tinha nem bebê. Estou recém-separada. Acho que o tempo ainda é curto para muita coisa acontecer. Acho que a gente tem que fazer um passinho de cada vez. E é uma delícia namorar, é tão bom. Vamos namorar", comentou.