Justiça proíbe Titi Müller de falar sobre ex Tomás Bertoni em redes sociais

Titi Müller está, desde setembro de 2022, sob uma liminar que a proíbe de falar do ex-marido e de sua família nas redes sociais. O caso veio a público na semana passada, numa entrevista ao videocast 'Desculpa Alguma Coisa', no portal UOL.

"Tem uma liminar que meu ex-marido pediu, pra que eu não citasse ele —e pessoas da família dele— em rede social sob multa. Então isso é absolutamente inconstitucional. Enfim, eu estou aí sob mordaça", disse Titi.

Titi foi casada com Tomás Bertoni, integrante da banda de rock Scalene, durante 2 anos, e teve um filho, Benjamim, de 3 anos. A defesa da apresentadora argumenta que ela sofre, até hoje, violência institucional, além da física que sofreu na época.

“Nós estamos falando de uma pessoa que está em situação de violência. Ela tem algumas ações, não é só uma ação e nós estamos atuando nessa ação que está investigando violência doméstica narrada pela nossa cliente, bem como uma ação cível, vinculada às violências que também foram narradas pela vítima”, disse a advogada Ana Carolina Fleury à GloboNews. O processo está sob sigilo.

Durante o processo de separação, Tomás admitiu que submeteu Titi a violência psicológica, verbal e física, confissão feita com a condição de que o processo ficasse sob sigilo por 15 anos.

“A gente tem o acusado assinando, confessando as violências que praticava. Esse termo foi protocolado no Judiciário, foi pedido para que fosse homologado, entretanto, foi pedida a desistência pelo lado do Tomás. Acredito que tenha sido percebido que poderia ser prejudicial —e de fato é”, disse a advogada de Titi ao veículo.

A relação, que desandou no puerpério, ficou pior depois da separação. Titi passou a falar do ex-marido e de sua família nas redes sociais, com a intenção de apontar o descaso de Tomás na criação do filho.

A família de Tomás, que é filho do ex-ministro da Justiça do Governo Temer, Torquato Jardim, entrou com uma liminar para proibir Titi de falar de qualquer membro nas redes sociais. O pedido foi concedido sob o argumento de “assegurar sua imagem e integridade moral”.